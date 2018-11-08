Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 93.506,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.987,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi de yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,85 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle 93.258,07 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanın hemen üzerinde tamamladı.



Analistler, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde döviz kurlarının yükseldiğini, pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.



Fed'in kararının yatırımcıların odağına olduğunu ifade eden analistler, piyasaların genel beklentisinin faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğu bilgisini verdi.



Bu yıl 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştirerek faizleri yüzde 2-2,25 bandına çıkaran Fed'in, aralık ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.



Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de toptan stoklar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.