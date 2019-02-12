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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 632,27 puan ve yüzde 0,61 azalarak 103.762,46 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybıyla 103.762,46 puandan tamamladı. 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 632,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 azalırken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,68 ile ulaştırma oldu.

Analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 103.500-104.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç, 102.500'ün ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #BIST 100
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