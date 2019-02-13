BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.116,65 puan ve yüzde 2,04 azalarak 101.645,82 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 değer kaybıyla 101.645,82 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.116,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,94 ile gıda içecek oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 104.455,10 puana kadar çıkana BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 101.500 puanın üzerinde dengelendi.



Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 101.200'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayı cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin bu yıl sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.