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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 233,29 puan ve yüzde 0,25 azalarak 93.946,08 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 93.946,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 233,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 94.000 puanın hemen altında tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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