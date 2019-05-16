Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,58 puan ve yüzde 0,20 azalarak 87.203,85 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 87.203,85 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile ticaret oldu.



Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 88.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 87.000 - 87.500 seviyesinde dengelendi.



Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.