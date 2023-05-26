Borsa günü nasıl kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 3,15 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,94 iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.