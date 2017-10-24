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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 düşüşle 107.206,31 puandan tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 108.000 puanı test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek gün içinde 107.134,29 puana kadar gerilese de analistlerin destek olarak nitelendirdiği 107.200 puanın üzerinde kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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