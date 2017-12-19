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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 110.177,11 puandan tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 110.177,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 70,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,21 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,55 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle gün içinde 111.167,36 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek 110.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de 2. el konut satışları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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