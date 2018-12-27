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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan ve yüzde 0,03 azalarak 90.974,79 puana geriledi.

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 90.974,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 92.000 puan sınırında etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, önceki kapanışının hemen altında günü tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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