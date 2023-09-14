Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 8.118,75 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa günü yükselişle tamamladı
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Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,89 ile turizm oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükseltti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Üretici enflasyonu, ağustosta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık değerini aldı.

MEB'in kararı velileri zora soktuMEB'in kararı velileri zora soktuEkonomi

Ülkede perakende satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin ülke ekonomisinin güçlü duruşuna işaret ettiğini söyledi.

Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...Ekonomi
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