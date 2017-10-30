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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazancıyla 108.466,78 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazancıyla 108.466,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 582,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,47 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile iletişim oldu.


Gün içinde 109.074,79 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile 108.200-108.700 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında Japonya Merkez Bankasının faiz kararı, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 109.000 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 107.200 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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