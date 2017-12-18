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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 110.247,89 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 110.247,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 917,72 puan artarken toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasının, Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ve döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle 9 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 110.836,58 puana çıkan BIST 100 endeksi, 110.000-110.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de cari işlemler dengesi ve Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın destek, 110.500 ve 112.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #borsa istanbul
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