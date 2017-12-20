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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.454,67 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 277,56 puan artarken toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,88 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile iletişim oldu.

Güne yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 109.628,27 puanı görmesinin ardından döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle yükselişe geçti ve 110.500 seviyelerinde dengelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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