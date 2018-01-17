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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.174,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,41 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

Gün içinde en düşük 113.705,83 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan kapandı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının yatırımcıların odak noktasında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 15.500 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiminin korunacağını dile getiren analistler, sonraki hedeflerin 117.700 ve tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyeleri olacağını kaydetti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor.

TCMB, PPK'nın aralık ayı toplantısında, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde sabit tutulurken, GLP borç verme faiz oranını ise yüzde 12.25'ten yüzde 12,75'e yükseltilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #borsa #BIST 100 endeksi
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