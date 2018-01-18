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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 116.856,02 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 116.856,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 263,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 artarken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle 117.758,90 puana kadar yükseldi ve daha sonra 117.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yarın akşam yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin, yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.500 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiminin korunacağını, sonraki hedeflerin ise 117.700 ve tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyeleri olacağını dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #borsa #BIST 100 endeksi
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