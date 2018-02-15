Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 116.225,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 116.225,60 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.770,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 2,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,24 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile sigorta oldu.



Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna paralel banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla gün boyu pozitif bir seyir izledi.



Analistler, yarın yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.