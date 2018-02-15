Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 116.225,60 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 116.225,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.770,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 2,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,24 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile sigorta oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna paralel banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #borsa #BIST 100 endeksi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.