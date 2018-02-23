Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 yükselişle 117.521,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 yükselişle 117.521,50 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 680,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,79 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile inşaat oldu.



Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 117.500 puanın üzerinde dengelendi.



Analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, S&P'nin Türkiye değerlendirmesinde, "BB" olan kredi notu ve "negatif" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade etti.



Gelecek hafta yurt dışında ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.