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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 118.791,91 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 118.791,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.270,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 1,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile spor oldu.

Haftaya alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, dünya borsalarındaki pozitif hava ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle 118.912,52 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 118.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Toplantısı öncesi yapacağı özel sunumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 seviyesinin direnç, 116.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa
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