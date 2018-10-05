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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 94.883,47 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 94.883,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,21 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve haftayı 94.883,47 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.


Kaynak: AA
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