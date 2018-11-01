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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,42 değer kazancıyla 92.387,41 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.186,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 5,93 holding endeksi de yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından yapılan açıklamaların ticaret savaşına ilişkin endişeleri azaltmasıyla hızlı bir şekilde yükselişe geçerek 92.440,92 puana kadar çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 puanın destek, 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.  


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa istanbul
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