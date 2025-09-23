Borsa günün ilk yarısında geriledi: BIST 100, 11.361 puana düştü

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,11 puan düşüşle 11.361,96 seviyesine geriledi.

Toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi ise yüzde 1,09 oranında değer kaybetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE KARMA TABLO

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,2 ile metal ana sanayi olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 3,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen temkinli faiz açıklamalarının etkisiyle negatif görünümünü günün ilk yarısında sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde bir önceki aya göre 12,3 puan artışla 177,1 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, cari işlemler dengesi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11.300 ve 11.200 puan destek, 11.500 ve 11.600 puan seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.