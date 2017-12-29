Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115.102,80 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,32 değer kazancıyla 114.850,62 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115.102,80 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,32 değer kazancıyla 114.850,62 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 370,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,91 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile sigorta oldu.

Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alımlarla tarihinin en yüksek seviyesi olan 115.102,80 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, ilk yarıda 114.500-115.000 bandında dengelendi.



Analistler, ABD ile vize sorununun ortadan kalkmasının ardından Türk lirası varlıklara artan ilginin devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, olası düşüşlerde ise 112.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.