Borsa haftaya düşüşle başladı: Yatırımcılar hangi seviyeleri takip etmeli?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı. Açılışta endeks 53,10 puanlık bir azalış yaşarken, bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile spor endeksi olurken, en fazla düşüş yaşayan sektör yüzde 0,83 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

BORSADA CUMA GÜNÜ NASIL GEÇTİ?

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izlemiş ve BIST 100 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan kapanmıştı. Ancak yeni haftaya başlarken piyasada yön aşağı döndü.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Küresel piyasalar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. ABD’de faiz oranları, enflasyon ve istihdam verileri de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa’da Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, yatırımcıların teknik seviyelere dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri destek, 9.750 ve 9.850 seviyeleri ise direnç noktaları olarak görülüyor.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi takip edilirken, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı piyasalar için önemli bir gösterge olacak.