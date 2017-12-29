banner961
Asgari ücret belli oluyor
Asgari ücret belli oluyor
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!
Kahire'de kiliseye silahlı saldırı!

Borsa İstanbul 115 bin 100 puan ile rekor kırdı

Güne yüzde 0,20 yükselişle 114.708,39 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115 bin 100 puana yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Borsa İstanbul 115 bin 100 puan ile rekor kırdı

Açılışta BIST 100 endeksi 227,94 puan artarken, bankacılık endeksi  yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında  en fazla kazandıran yüzde 0,68  ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek  gerileyen ise yüzde 0,29 ile gıda içecek oldu.

Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen  başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla 114.542,37  puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,08 değer  kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme  ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin  yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da  enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500  seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi./Milliyet

Etiketler; #borsa istanbul #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ankara'da alınan yılbaşı tedbirleri açıklandı
Sonraki Haber
İstanbul'da kuyumcu soygunu sırasında çatışma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.