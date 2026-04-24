Borsa İstanbul, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi

Borsa İstanbul, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (His Majesty's Revenue and Customs - HMRC) tarafından resmi olarak ‘Tanınmış Borsa’ (Recognised Stock Exchange) kabul edildi. Borsa İstanbul, hayata geçirdiği bu adımla birlikte sermaye piyasalarının özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar nezdinde daha görünür ve erişilebilir olmasını hedefleyerek, yabancı yatırımcıların piyasalara olan ilgisini artırmayı öngörüyor.

İNGİLİZ YATIRIMCIYA VERGİ MUAFİYETİ KAPISI ARALANDI

Borsa İstanbul’un ‘Tanınmış Borsa’ statüsüne geçmesiyle beraber, Birleşik Krallık'ta yerleşik yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarındaki işlemlerinden vergi avantajı elde edebilecek. Birleşik Krallık mevzuatına göre, Bireysel tasarruf hesabı (Individual Savings Account) sahiplerinin “Tanınmış Borsalarda” gerçekleştirdikleri yatırımlarından sağladıkları gelirler ülkede vergiden muaf tutuluyor.

KİRA SERTİFİKALARINDA UYUM YÜKÜ HAFİFLİYOR

Yeni statü, vergi muafiyetinin yanı sıra işlem gören enstrümanların sınıflandırmasında da kolaylıklar getiriyor. Borsa İstanbul'da işlem gören kira sertifikaları, Birleşik Krallık'ta “Alternatif Finans Yatırım Tahvili” başlığı altında değerlendirilecek. Bu resmi sınıflandırma sayesinde yatırımcıların karar alma ve raporlama süreçleri basitleşerek mevcut uyum yükü doğrudan azalıyor.

DÜNYA DEVLERİYLE AYNI LİSTEDE

Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından belirli kriterleri karşılayan nitelikli piyasalara verilen ‘Tanınmış Borsa” sınıflandırması, bir borsanın Birleşik Krallık vergi mevzuatı kapsamında resmi olarak tanındığı anlamını taşıyor. Borsa İstanbul bu onayla birlikte küresel çapta faaliyet gösteren; “New York Borsası”, “Nasdaq”, “Euronext”, “Londra Borsası”, “Cboe Europe”, “İsviçre Borsası”, “Kore Borsası”, “Singapur Borsası”, “Hong Kong Borsası” ve “Japonya Borsa Grubu” gibi önemli borsaların yer aldığı uluslararası listeye dahil oldu.