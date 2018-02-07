Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,88 puan artışla 115.570,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 794,73 puan ve yüzde 0,69 artarak 116.252,04 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 664,15 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 116.121,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.392,10 puanı, en yüksek 116.515,71 puanı gören endeks, günü yüzde 0,10 artışla 115.570,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 112,39 puan ve yüzde 0,08 azalarak 141.330,46 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 230'u prim yaptı, 127'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Zorlu Enerji, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.322,85 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.322,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 161 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7687 lira, satışta 3,7838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7760 lira, satışta 3,7911 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,94'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 413 milyon 669 bin 701,22 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 988 milyon 220 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2332, sterlin/dolar paritesi 1,3921, dolar/yen paritesi de 109,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,54 dolardan işlem görüyor.