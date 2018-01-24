Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Bu halka arz, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da son derece önemlidir.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin halka arzının, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkati çektiğini belirterek, “Ayrıca, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da son derece önemlidir ve değerlidir.” dedi.



Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin halka arzı vesilesiyle düzenlenen törende Bakan Faruk Özlü, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın katılımıyla gong çalındı.



Gong töreninde konuşan Özlü, 2018 yılının ilk halka arzı olan, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin, Borsa İstanbul ve halkla buluştuğu törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün halka arz edilen Trabzon Liman İşletmeciliği’nin, borsaya ve yatırımcılara hayırlı olmasını, Türkiye’ye güç katmasını dileyen Bakan Özlü, şunları kaydetti:

“Bu halka arz, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da son derece önemlidir ve değerlidir. Trabzon Limanı, büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biridir. İpekyolu’nun son durağı ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı olan Trabzon Limanı, ülkemizin dışa açılan aydınlık pencerelerinden biri olmaya adaydır. Ülke ekonomimize çok ciddi katkıları bulunan Trabzon Limanı, Albayrak Grubu ile birlikte profesyonel bir işletmecilik yapısına kavuşmuştur. Liman işletmeciliği, yaşadığımız çağda, en stratejik sektörlerden biri haline gelmiştir. El yordamıyla ve klasik yöntemlerle limanlar işletilmez. Denizcilik, son derece dinamik bir sektördür. Bu yüzden limanlara bir bütün olarak yaklaşmak gerekir.”

Özlü, bu anlamda Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda farkını ortaya koyduğunu anlatarak, “45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır.” dedi.

Limanların Türkiye’nin göz bebeği olduğunu aktaran Özlü, dış ticaretin ve ihracatın temel dayanağının limanlar olduğunu kaydetti.

Özlü, 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, dış ticaret hacminin, çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon tondan fazla yük taşımaya başladıklarını ifade eden Özlü, “Denizlerimiz ve limanlarımız, sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek, ticarete hakim olmak demektir. Denizlere sadece askeri alanda hakim olunmaz. Daha da önemlisi limanlarla, konteynerlerle, gemilerle, ticaretle hakim olunur.” şeklinde konuştu.



“Türkiye herkes için güvenilir bir liman”

Özlü, Türkiye’nin Karadeniz’de, Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de, modern limanlarıyla, gemileriyle ve işletmecilik anlayışıyla göz doldurduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin büyümesinin arkasındaki en önemli unsur, güven ve istikrardır. Bugün burada olduğu gibi limanlarımıza ve denizlerimize yapılan yatırımların arkasında da işte bu güven vardır. Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir. İstikrarımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemiz, toprak bütünlüğümüze kastedenlerle, amansız bir mücadele halindedir. Biz, her türlü ekonomi savaşından nasıl alnımızın akıyla çıkmayı başardıysak, Allah’ın izniyle beka savaşından da galip çıkacağız. Düşmana inat büyümeye, kalkınmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Milli ve yerli duruşumuzdan, bir milim geri adım atmayacağız.”

Özlü, teröristlere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarından şehadet mertebesine eren Musa Özalkan, Oğuz Kağan Usta, Mehmet Muratdağı’na Allah’tan rahmet, TSK’ya Allah’tan muvaffakiyet diledi.



Borsa İstanbul Başkanı Karadağ: Piyasa değerimiz 885 milyar lira

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin halka arzını anımsatarak, “Toplam piyasa değerimiz bugün gerçekleştirdiğimiz halka arzla beraber 885 milyar liranın üzerinde gerçekleşiyor.” dedi.

Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ ile beklediğimizin de üzerinde bir talep ve başarıyı yakaladıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz 2017 yılı boyunca borsamızda halka arzlarda nitelikli şirketlerimizi hedef aldık. Trabzon Limanı hem TL hem dolar geliri itibarıyla sürdürülebilir geliri olan, yatırımcılara gerçekten nitelikli ürün sunmuş oldu. Talebin ancak küçük bir kısmını karşılayabildiler. İnşallah bu yapı hem grubun diğer şirketlerine hem de halka arza hazırlanan şirketlerimize büyük bir moral oldu. Önümüzdeki süreçte de inşallah ekonomimizin sürdürülebilir finansmanına sermaye piyasaları, borsa ve halka arzlarla destek olmaya devam edeceğiz. Bu halka arzda bizi sevindiren ilk defa borsamızla tanışan 10 binin üzerinde yatırımcı da sermaye piyasamızla buluşmuş olacak.”



“Bünyemizdeki tüm şirketi halka açmaya kararlıyız”

Trabzon Liman İşletmeciği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak ise Albayrak Grubu olarak ilk borsaya girişlerinin TÜMOSAN traktör fabrikasıyla başladığını anımsatarak, “İkinci heyecanımız ise kurumsalaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olan Trabzon Liman İşletmeciliği için burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Grubumuzun göz bebeği olan Trabzon Limanı’na yatırımcılarımızın gösterdiği ilgi için sonsuz teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Albayrak, yatırımcıların Trabzon Limanı’nın halka arzına ilgisi Albayrak Grubuna olduğu kadar da ülke ekonomisine olan inancın bir göstergesi olduğunu aktararak, “Albayrak Grubu olarak bu güven ve inanç doğrultusunda Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya mümkün olduğunca çok sayıda paydaşa dokunmaya devam edeceğiz. Sermayeyi tabana yayma hedefimiz doğrultusunda bünyemizdeki tüm şirketi halka açmaya kararlıyız. En kısa zamanda Albayrak Grubu’nun bir başka şirketi için burada buluşmayı temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.



“6 katın üzerinde talep toplarken 10 binin üzerinde başvuru ile karşılaştık”

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise 614 milyon TL ve 6 katın üzerinde talep toplarken 10 binin üzerinde başvuru ile karşılaştıklarını anlatarak, “Sadece kendi kurumumuzda 2 bin 500 müşteriyi sermaye piyasaları ile ilk defa tanıştırdık. Bu rakamları çok önemsiyoruz. Yatırımcılarımıza cazip fiyat ve uygun halka arz koşullarıyla halka arz gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Trabzon Limanı’nın süreklilik arz eden karlılığıyla önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul’da temettü dağıtımı konusunda kendine önemli bir yer edineceğine inancımız tamdır.” diye konuştu.

Melih Akosman, borsada ilk liman işletmesi olarak kazandırdıkları Trabzon Limanı’nın Albayrak Grubu’na ve sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diledi.