Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Sektör endekslerine bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,17 oranında artış kaydetti. En fazla yükselen sektör ise yüzde 1,48 ile metal ana sanayi olurken, turizm endeksi yüzde 0,40 düşüşle en çok gerileyen sektör oldu.

Dün Borsa İstanbul’da satış baskısı ön plandaydı ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13’lük bir kayıpla 9.887,75 puan seviyesinde tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekte atacağı adımlara dair belirsizlikler devam ederken, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 10.010 ve 10.130 seviyeleri direnç, 9.840 ve 9.730 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.