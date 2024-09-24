Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,24’lük bir artışla 9.911,41 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 23,66 puanlık bir yükselişle yüzde 0,24 oranında değer kazandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Yayınlanma:

Sektör endekslerine bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,17 oranında artış kaydetti. En fazla yükselen sektör ise yüzde 1,48 ile metal ana sanayi olurken, turizm endeksi yüzde 0,40 düşüşle en çok gerileyen sektör oldu.

Dün Borsa İstanbul’da satış baskısı ön plandaydı ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13’lük bir kayıpla 9.887,75 puan seviyesinde tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekte atacağı adımlara dair belirsizlikler devam ederken, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 10.010 ve 10.130 seviyeleri direnç, 9.840 ve 9.730 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

borsa borsa istanbul
Günün Manşetleri
Suç örgütlerine darbe! 160 gözaltı
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Erdoğan, ABD'de Olaf Scholz'u kabul etti
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
Faturalar gelire göre mi düzenlenecek? Faturalar gelire göre mi düzenlenecek?
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama