Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

İstanbul merkezli Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi ile güne artışla adım attı. Endeks, açılış seansında önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,51 oranında bir tırmanış kaydederek 10.959,01 puan düzeyinden işlem görmeye başladı.

DÜNKÜ İŞLEMLERDE GÜÇLÜ KAPANMAYI TAKİBEN İVMEYİ KORUDU

Borsa İstanbul, önceki işlem gününü de (dün) alım ağırlıklı bir atmosferde geçirmişti. BIST 100 endeksi, dün kapanışı yüzde 1,63 değer artışıyla 10.903,91 puandan gerçekleştirmişti. Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanış değerine göre 55,10 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 10.959,01 puana ulaştı.

Sektörel bazda incelendiğinde, açılışla birlikte bankacılık endeksi yüzde 0,52 oranında artış gösterirken, holding endeksi de yüzde 0,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 0,62 ile taş toprak oldu. Öte yandan, en çok gerileyen sektör ise yüzde 0,15 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi olarak kaydedildi.

İSTİHDAM RAPORU BEKLENİYOR

Küresel piyasalardaki seyrin, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançosunun ardından pozitif bir havaya büründüğü gözleniyor. Yatırımcıların dikkati ise bugün ABD'de kamuoyuna duyurulacak istihdam raporu üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Analistler, piyasaların bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verisini, yurt dışında ise özellikle ABD'deki istihdam raporu ve Avro Bölgesi'ndeki tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun bir veri akışını takip edeceğini belirtiyor. Teknik analiz açısından, BIST 100 endeksi için 11.000 ve 11.100 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda bulunduğu ifade ediliyor.