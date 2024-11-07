Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Endeks 8.873'te

Bankacılık yüzde 0,25 değer kazanırken, holding yüzde 0,24 geriledi. Sektörler arasında en çok kazanç yüzde 0,93 ile menkul değer yatırım ortaklığı sektöründe görülürken, en fazla devam eden holding sektöründe yaşandı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump, rakibi Demokrat Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak başkan seçildi. Trump'ın başkanlığındaki ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve Fed'in faiz kararlarına etkisi merak ediliyor. Fed'in bu akşamki para politikasının, bilgilendirmenin odak noktası. Analistler, toplantıdan çıkacak karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalara yönünün genişlediğini belirtiyor.

Fed'in politika faizini 25 baz puanlık indirmesi tamamlanırken, Trump'ın uygulamanın koyacağı politikaların enflasyonist etkilerinin Fed'in faiz indirim sürecini yavaşlatması öngörülüyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri: Analistler, BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puan direnci; 8.800 ve 8.700 puan destek seviyeleri olarak değerlendiriyor.