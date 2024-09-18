Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi ise yüzde 0,32 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile sigorta sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,53 ile taş toprak sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası adımları öncesinde belirsizlikler dikkat çekiyor. Para piyasalarında, Fed'in yüzde 61 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği, yüzde 39 ihtimalle ise 25 baz puanlık bir indirim yapacağı tahmin ediliyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan çıkacak sinyallerin, varlık fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirtiyor. Yarın ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puan seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 seviyeleri ise destek olarak görülüyor. AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.