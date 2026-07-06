Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! BIST 100 açılış rakamları açıklandı

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 73,32 puanlık bir primle, yani yüzde 0,51 artış göstererek 14.491,23 puandan başlangıç yaptı. Açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak endeksi yukarı taşırken, holding endeksi ise daha temkinli ve yatay bir seyir izledi. Sektörel bazda ilk dakikalarda en çok kazandıran grup yüzde 1,70 artışla tekstil deri olurken, en çok baskı altında kalan ve gerileyen sektör ise yüzde 1,45 kayıpla bilişim sektörü olarak öne çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ BASKISI VE TRUMP'IN NATO ZİRVESİ GÜNDEMİ

Küresel borsalar, özellikle dev teknoloji hisselerinde gözlenen kar satışları ve aşağı yönlü baskı nedeniyle yeni haftaya karışık ve dalgalı bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların risk algısı teknoloji sektöründeki bu hareketlilik nedeniyle yüksek kalmaya devam ederken, makro tarafta gözler merkez bankalarının faiz patikasına dair yeni ipuçları aramak üzere bu hafta açıklanacak olan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Piyasaların önümüzdeki günlerdeki seyrinde; jeopolitik risklerin derecesi, petrol fiyatlarındaki gevşeme eğilimi ve şirketlerin açıklayacağı yeni çeyrek bilançoları ana belirleyici rol oynayacak. Öte yandan, siyasi ve diplomatik tarafta da oldukça sıcak bir gündem var. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi görüşmeleri kapsamında salı günü Türkiye'ye ulaşacak. Trump'ın Ankara'daki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER: 14.500 VE 14.600 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve fiyat gelişmeleri raporunun; yurt dışında ise Avro Bölgesi üretici fiyat endeksi (ÜFE), perakende satış verileri ile ABD kanadından gelecek olan hizmet sektörü ISM ve PMI verilerinin piyasaların radarında olacağını belirtiyor.

Teknik analiz boyutunda BIST 100 endeksi için yukarı yönlü hareketlerde 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak takip ediliyor. Olası kâr satışları ve geri çekilmelerde ise 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri ana destek hatları olarak güncelliğini koruyor.