Borsa İstanbul işlemlere kapatılıyor mu? İddiaların ardından resmi açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan Borsa İstanbul'un işlemlere kapatılacağına dair iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan "Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde Borsa İstanbul’un işlemlerinin durdurulmasına yönelik alınmış veya şu an değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı net bir şekilde ifade edildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan söz konusu paylaşımların asıl niyetine de dikkat çekildi. Kurum, bu asılsız iddiaların piyasalarda güvensizlik ve panik havası oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurguladı.

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ülkenin ekonomik istikrarına zarar verme amacı taşıyan söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunularak, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan bu tarz mesnetsiz iddialara itibar etmemesi ve sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

