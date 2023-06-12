Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İşte detaylar...

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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BIST 100 endeksi, 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan ve yüzde 1,70 değer kazancıyla 5.722,36 puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,64 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 76 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Resim : 2

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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