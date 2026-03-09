Borsa İstanbul verileri açıkladı: Altın ithalatında dikkat çeken artış

Türkiye'nin kıymetli maden ithalatı verileri açıklandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası tarafından paylaşılan rakamlara göre, altın ithalatında aylık bazda yükseliş görüldü.

ALTIN İTHALATI 10 BİN KİLOGRAMI AŞTI

Ocak ayında 7 bin 792 kilogram olarak gerçekleşen altın ithalatı, Şubat 2026'da yüzde 22,6 oranında artarak 10 bin 67 kilograma yükseldi. Geçen yılın Şubat ayında ise bu rakam 11 bin 619 kilogram seviyesindeydi. Bu verilerle birlikte, Türkiye’nin Ocak-Şubat dönemini kapsayan iki aylık toplam altın ithalatı 17 bin 859 kilogram oldu.

GÜMÜŞ İTHALATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Gümüş ithalatında da hem aylık hem de yıllık bazda belirgin bir hareketlilik yaşandı. Şubat ayında gümüş ithalatı 359 bin 192 kilogram olarak gerçekleşti.

Ocak ayında 273 bin 357 kilogram olan ithalat miktarı, geçtiğimiz yılın Şubat ayında ise 49 bin 24 kilogram düzeyindeydi. Gümüş ithalatı, 2026 yılının ilk iki aylık bölümünde toplamda 632 bin 548 kilograma ulaştı.