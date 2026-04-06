"Borsa İstanbul" yeni adıyla 13 yaşında: İşte dev pazarın tarihçesi...

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle 5 Nisan 2013 tarihinde özel hukuk hükümlerine göre çalışan bir işletmeye dönüşen ve "Borsa İstanbul" adını alan kurum, yeni ismiyle 13'üncü yılını doldurdu. Bu dönüşümle birlikte endeks adlarında yer alan "İMKB" kısaltması "BIST" olarak değiştirildi ve kurumun yeni kimliğini yansıtması amacıyla lale motifi logo olarak belirlendi.

Geçen 13 yıllık sürenin ardından Borsa İstanbul, halihazırda 609 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü geniş hacimli bir pazar olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

CAĞALOĞLU'NDA 19 HİSSE İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Aralık 1985'te resmi olarak kurulan İMKB, 3 Ocak 1986 tarihinde Cağaloğlu'ndaki binasında 19 hisse senediyle işlemlere başladı.

1987 yılında günlük olarak hesaplanmaya başlandı. Teknolojik altyapının gelişmesiyle 1993 yılında 50 şirketin katılımıyla bilgisayarlı alım-satım işlemine geçildi. 1993 yılının sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Federasyonu, İMKB'yi "kabul görmüş menkul kıymetler borsası" olarak tanımladı. İMKB, gelişmekte olan borsalar arasında bu unvanı alan üçüncü kurum oldu.

1996 yılında Uluslararası Pazar bünyesinde Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kuruldu. 1997'de Hazine tarafından yurt dışında satılmak üzere çıkarılan 40 adet uluslararası tahvilin kote edilmesiyle bu piyasada işlemlere başlandı. Bu adımla Hazine'nin yurt dışı finansmana erişimi için yeni bir kanal açıldı.

Uluslararası ortaklıklara da yönelen İMKB, 2000 yılında Kırgız Borsası'na yüzde 27,4 ve Bakü Borsası'na yüzde 5,26 oranında iştirak ederek ortak oldu.

2004 yılında katılma belgelerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmesini sağlamak amacıyla Borsa Yatırım Fonu Pazarı kuruldu. Bir yıl sonra Hisse Senetleri Piyasası Fon Pazarı'nda Borsa Yatırım Fonları işlem görmeye başladı.

Hisse Senetleri Piyasası'nda 2007 yılında açılış seansı uygulamasına geçildi ve yıl sonuna doğru seans kapanış saati 17.00'ye uzatıldı. Piyasaların şeffaf ve zamanında aydınlatılması amacıyla Mayıs 2009'da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) devreye alındı. 2010 yılında ise menkul kıymetleştirilmiş opsiyon özelliklerini taşıyan yapılandırılmış ürünler olan varantlar borsada işlem görmeye başladı.

2011'de Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı'nın kurulmasıyla bankaların kendi aralarında likidite problemlerini halledebilmesinin önü açıldı. 2012'de İMKB bünyesinde faaliyete geçen Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), 2019'da işlem hacmi ortalama 5 milyar liraya ulaştı.

İMKB, 5 Nisan 2013'te özel hukuk hükümlerine göre çalışan bir işletme olan Borsa İstanbul AŞ'ye dönüştü. Endeks adlarında yer alan "İMKB" kısaltması, "BIST" olarak değiştirildi. Yeni vizyonu doğrultusunda kurum kimliğini de yenileyen Borsa İstanbul, lale motifini logo olarak tercih etti.

BISTECH'İN İLK FAZI DEVREYE ALINDI

30 Kasım 2015'te Borsa İstanbul ile Nasdaq ortaklığında geliştirilen BISTECH sisteminin ilk fazı devreye alındı. İki aşamadan oluşan Teknoloji ile Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında, borsada 22 yıldır uygulanan iki seans uygulamasından tek seans uygulamasına geçiş yapıldı.

Borsa İstanbul AŞ ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin swap piyasası kurma çalışmaları Eylül 2018'de tamamlandı. Borsa düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilmiş bankalar ve TCMB'nin işlem gerçekleştirebildiği swap piyasasında, 2019 yılında TL-dolar ve TL-avro işlemleri günlük 3 milyar dolar hacme ulaştı.

Borsa İstanbul, 17 Haziran 2019'da finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi olarak kullanılmak üzere TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'nı hesaplamaya ve yayımlamaya başladı. Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak için oluşturulan TLREF'in, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amaçlanıyor.

VARLIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Borsa İstanbul pay piyasalarında emtia sertifikaları işlem görmeye başlarken, 21 Kasım 2022 tarihinde 0,01 gram altının pay piyasalarında alınıp satılmasını sağlayan Darphane Altın Sertifikası "ALTINS1" koduyla borsaya kote edildi.

Kurumun uluslararası alandaki konumu da Avrupa Birliği (AB) sermaye piyasaları düzenleyici otoritesi ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından tescillendi. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) ve MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) hükümleri çerçevesinde oluşturulan işlem sonrası şeffaflık koşullarını sağlayan pazar yeri olarak Borsa İstanbul'un mevcut "olumlu" statüsü, Mayıs 2023'te yapılan güncellemeyle teyit edildi.

GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARI OLUŞTURULDU

15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kurum bünyesinde "BIST Geri Alım Endeksi" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" adlı iki yeni endeks hesaplanmaya başlandı.

Borsa İstanbul bu dönemde ayrıca, büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlere yönelik girişim sermayesi pazarının (GSP) oluşturulduğunu bildirdi. Bu pazar, şirketlerin sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesini sağlıyor.

Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 22 Aralık 2023'te, piyasayı kapsayan geniş katılımlı yeni bir endeksin duyurusu yapıldı. Alınan kararla, 1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Borsa İstanbul'da işlem gören 500 payın "BIST 500 Endeksi" kapsamında hesaplanmaya başlandığı açıklandı.

Varlık çeşitliliği 2024 yılında kıymetli madenler ve metallerle daha da desteklendi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bakır vadeli işlem sözleşmeleri 6 Aralık 2024'te işleme açıldı. Hemen ardından, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin de hesaplanmasına başlandı.