Borsa İstanbul’da açığa satışa “Yukarı Adım” kuralı getirildi

Borsa İstanbul, piyasa işleyişine yönelik önemli bir karar alarak, BIST 50 endeksinde yer alan hisselerde açığa satış işlemlerinde “yukarı adım” kuralının (up-tick rule) uygulanacağını duyurdu. Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı ve 24 Şubat 2025 tarihli seans boyunca geçerli olacak.

“YUKARI ADIM” KURALI NEDİR?

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, açığa satış işlemleri artık en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyatla yapılabilecek. Ancak, eğer son işlem fiyatı bir önceki işlem fiyatından daha yüksekse, açığa satış işlemi en son işlem fiyatından da gerçekleştirilebilecek.

Bu kuralın temel amacı, piyasada aşırı düşüşleri önlemek ve yatırımcı güvenliğini artırmak olarak gösteriliyor. Açığa satış, yatırımcıların hisse senetlerini ödünç alarak satması ve fiyat düştüğünde geri alarak kazanç sağlaması anlamına geliyor. “Yukarı adım” kuralı, açığa satış yapanların fiyatları agresif şekilde aşağı çekmesini engellemeyi amaçlıyor.

YATIRIMCILAR DİKKAT!

Borsa İstanbul, yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğunu belirterek, bu tür işlemler için emirlerin açığa satış seçeneği işaretlenerek iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) daha önce, 5 Aralık 2024’te aldığı bir kararla BIST 50 endeksinde açığa satış işlemlerine izin vermişti. Bugün alınan yeni kararla birlikte, bu işlemlerde daha kontrollü bir mekanizma devreye sokulmuş oldu.