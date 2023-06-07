Borsa İstanbul’da bugün en çok hangi hisseler kazandırdı?
Bakanlar Kurulu'nun belli olmasının ardından Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor. Peki Borsa İstanbul’da bugün en çok hangi hisseler kazandırdı?
BIST 100 endeksi, bugün pozitif ivmesini koruyarak yoluna devam etti.
BIST 100, alıcılı açılışın ardından günün ilk yarısında %4 yükselişle 5.600 puan seviyesine kadar yükseldi. Günün ikinci yarısında ise yatay hareket eden endeks, kapanışa doğru %4’e yakın değer artışıyla 5.600 seviyesinin hemen altında hareket ediyor.
Bugün en çok talep sektörler; holding, ulaştırma, finansallar, bankalar ve turizm olarak sıralandı. Spor endeksi, kapanışa doğru %0,25 oranında kısmi düşüşle ekside hareket eden tek sektör olarak kaldı. Faktöring, kobi, bilişim teknolojileri ve sigorta sektöründeki değer artışı ise %1’in altında kaldı
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok kazandıran 5 hisse şu şekilde:
• ALFAS
• GSDHO
• DOHOL
• EKGYO
• ARCLK
Kapanışa doğru BIST 100’de ekside hareket eden hisseler ise şöyle:
• KLRHO
• ULKER
• TUKAS
• TURSG
• GESAN
• MAVI
Bu hisseler haricinde Borsa İstanbul genelinde tavan fiyatına ulaşarak en çok kazandıran diğer hisseler arasında; DOCO, MIPAZ, BURVA, BRSAN ve OSMEN vardı. IMASM ve DOGUB ise bugün taban fiyatından işlem görerek en çok kaybettiren hisseler oldu.
Kaynak: https://tr.investing.com/news/stock-market-news/borsa-stanbulda-bugun-en-cok-hangi-hisseler-kazandrd-2492924