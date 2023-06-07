Borsa İstanbul’da bugün en çok hangi hisseler kazandırdı?

BIST 100 endeksi, bugün pozitif ivmesini koruyarak yoluna devam etti.

BIST 100, alıcılı açılışın ardından günün ilk yarısında %4 yükselişle 5.600 puan seviyesine kadar yükseldi. Günün ikinci yarısında ise yatay hareket eden endeks, kapanışa doğru %4’e yakın değer artışıyla 5.600 seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

Bugün en çok talep sektörler; holding, ulaştırma, finansallar, bankalar ve turizm olarak sıralandı. Spor endeksi, kapanışa doğru %0,25 oranında kısmi düşüşle ekside hareket eden tek sektör olarak kaldı. Faktöring, kobi, bilişim teknolojileri ve sigorta sektöründeki değer artışı ise %1’in altında kaldı

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok kazandıran 5 hisse şu şekilde:

• ALFAS

• GSDHO

• DOHOL

• EKGYO

• ARCLK

Kapanışa doğru BIST 100’de ekside hareket eden hisseler ise şöyle:

• KLRHO

• ULKER

• TUKAS

• TURSG

• GESAN

• MAVI

Bu hisseler haricinde Borsa İstanbul genelinde tavan fiyatına ulaşarak en çok kazandıran diğer hisseler arasında; DOCO, MIPAZ, BURVA, BRSAN ve OSMEN vardı. IMASM ve DOGUB ise bugün taban fiyatından işlem görerek en çok kaybettiren hisseler oldu.

Kaynak: https://tr.investing.com/news/stock-market-news/borsa-stanbulda-bugun-en-cok-hangi-hisseler-kazandrd-2492924