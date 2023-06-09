Borsa İstanbul’da bugün en çok kazandıran hisseler hangileri?

Bugün %5 bandında yükselen iletişim, en çok yükselen sektör oldu. Ardından %3 bandında değerlenen faktöring ve ulaştırma geldi. Bankalar ise bugün negatif tarafta kalan sektörler arasında. Kapanışa yakın elektrik, bankalar ve metal ürünleri, kısmi oranda düşüşe sahip.

BORSA İSTANBUL’DA BUGÜN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

Son saate girildiğinde en çok kazandıran hisselerin başında şunlar bulunuyor:

• ADEL

• INGRM

• YAPRK

• PNLSN

• OSMEN

• EGEPO

• EGPRO

En çok düşen hisseler ise şu şekilde sıralandı:

• DOGUB

• ETILR

• IMASM

• ENSRI

• CWENE

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok talep görenler; ERBOS, PSGYO, TTKOM, MAVI ve SELEC olarak sıralandı. BIST 100’de en çok düşenler ise ALFAS, TMSN, KLRHO, TTRAK ve GESAN oldu.

DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Dolar/TL, haftanın son iş gününde en düşük 23,02 seviyesini görürken zirve seviyesini 23,64 olarak kaydetti. Son saatte dolar, %1,1 değer artışıyla 23,35 TL seviyesinde alıcı buluyor. Haftalık bazda bakıldığında ise dolar/TL, %11 değer artışı kaydetti.

Euro/TL, bugün %1,1 değer artışıyla akşam saatlerine doğru 25,17 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL de hafta başından bu yana %11,6 oranında yükseldi.

Gram altın, şu an %0,16 oranında kısmi düşüşle 1.475 TL’den alıcı buluyor. Gram altın, bu hafta %13’e yakın değer artışı kaydetti.

Dolar endeksi ise bu hafta %0,7 oranında düşüş kaydederken an itibarıyla 103,48 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: https://tr.investing.com/news/stock-market-news/borsa-istanbulda-bugun-en-cok-kazandran-hisseler-2494261