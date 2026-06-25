Borsa İstanbul'da dalgalı gün: Endeks düştü, altın değer kaybetti
Borsa İstanbul, güne yükselişle başlamasına rağmen kapanışa doğru artan satış baskısıyla günü kayıpla tamamladı. BIST 100 endeksi gerilerken, altın piyasalarında ise son ayların en sert düşüşlerinden biri kayıtlara geçti.
BIST 100 endeksi işlem gününe 118,91 puan ve yüzde 0,83 oranında artış kaydederek 14.450,12 puan seviyesinden giriş yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, en yüksek 14.583,07 puanı test ederken, en düşük 14.212,10 puana kadar geriledi.
Kapanış zili çaldığında ise tablo tamamen değişti. BIST 100 endeksi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,50 altına düşerek günü 14.259,75 puandan kapattı. BIST 30 endeksinde de benzer bir ivme kaybı yaşandı; endeks önceki kapanışa kıyasla 35,87 puan ve yüzde 0,22 azalış göstererek 16.552,59 puandan günü noktaladı.
TEKNOLOJİ KAZANDIRDI, MALİ SEKTÖR KAYBETTİ
Sektörel bazda incelendiğinde, teknoloji endeksinin yüzde 1,54 değer kazanarak günü pozitif ayrıştığı görüldü. Buna karşılık mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,18 oranında değer kaybetti.
BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 33'ü günü primle kapatırken, 66 hisse değer yitirdi, 1 hisse ise yatay bir seyir izledi. Piyasada gün boyunca en çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.
Küresel piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 4 bin 16 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4'lük artışla 6 milyon 50 bin liraya ulaştı. Yurt içi piyasalarda gram altın güne 5.955,01 TL alış ve 5.955,95 TL satış fiyatlarıyla başladı, kapanışı ise 6.039 liradan gerçekleştirdi.
Gram altının geriye dönük performansı incelendiğinde, haziran ayının ilk gününe kıyasla 658,53 TL düşüş yaşayarak yüzde 9,96 değer kaybettiği hesaplandı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 5.985,85 TL baz alındığında ise gram altının 29,9 lira azalarak yüzde 0,50 oranında değer kaybettiği belirlendi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda, 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 37,30, bileşik getiri ise yüzde 40,78 seviyesinde oluştu.
Döviz kurlarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri güncellendi. Doların bugünkü efektif kuru alışta 46,3977 lira, satışta 46,5837 lira olarak açıklandı. TCMB'nin bir önceki efektif kuru alışta 46,3774, satışta ise 46,5633 lira olarak belirlenmişti.
Uluslararası piyasalardaki saat 18.20 verilerine göre avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3206 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor. Emtia tarafında ise Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 oranında artış göstererek 74,8 dolardan işlem görüyor.