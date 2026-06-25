Borsa İstanbul'da dalgalı gün: Endeks düştü, altın değer kaybetti

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 33'ü günü primle kapatırken, 66 hisse değer yitirdi, 1 hisse ise yatay bir seyir izledi. Piyasada gün boyunca en çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.