Borsa İstanbul'da ocak ayının şampiyonu hangi sektör oldu? İşte en çok kazandıran hisseler…
Borsa İstanbul, Ocak ayında yüzde 1,77 prim yaptı. Peki, hangi sektörler kazandırdı ve hangileri kaybettirdi?
Geçen yılın son gününü 9.830 puanla tamamlayan Borsa İstanbul, 2024 yılına hızla giriş yaptı. BİST 100 endeksi, Ocak ayında yüzde 1,77 oranında bir prim yaparak 10.004 puandan kapanış yaptı.
Ancak endeks, Ocak ayı içinde 4 defa 10.150 seviyesini test etti fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandı. 10.150-10.250 puan bandı, şimdilik ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
BİST 100 endeksindeki yüzde 1,77'lik artış, TL mevduat ve gram altındaki yüzde 4 ve yüzde 8'lik yükselişlerin gerisinde kaldı. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl’ün aktardığına göre, yüzde 4 civarında beklenen aylık enflasyon oranı da göz önüne alındığında, BİST 100 endeksi yatırımcılar için reel bir kayıp yaşattı.
İLETİŞİM SEKTÖRÜ OCAK AYININ KAZANANI OLDU
Geçtiğimiz ay Borsa İstanbul’da en çok yükselen sektör, iletişim oldu. İletişim sektörü, Ocak ayında yüzde 16,45’lik bir artış gösterdi. Bu oran, endeksin genel priminin oldukça üzerinde. İletişim sektörü, son dönemdeki hızlı dijitalleşme ve artan veri tüketimi ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Ocak ayında kazanç sağlayan diğer sektörler arasında ulaştırma ve teknoloji dikkat çekti. Ulaştırma sektörü yüzde 9,88 oranında bir artış gösterirken, teknoloji sektörü de yüzde 9,24 yükseldi. Bu sektörler, dijitalleşme ve altyapı yatırımlarındaki olumlu gelişmelerle desteklendi.
Ocak ayında bankacılık sektörü ise sadece yüzde 2,62 artış göstererek daha zayıf bir performans sergiledi. Sektördeki düşük performans, kredi derecelendirme kuruluşlarından beklenen not artışının gerçekleşmemesiyle ilişkilendirilebilir.
Geçen ay borsada en çok yükselen sektörler şunlar oldu:
-İletişim: %16,45
-Ulaştırma: %9,88
-Teknoloji: %9,24
-Spor: %7,64
-Bankacılık: %2,62
En çok değer kaybeden ilk 5 sektör ise şöyle sıralandı:
-Yatırım Ortaklığı: %-8,57
-Aracı Kurumlar: %-7,23
-Gıda: %-6,03
-Tekstil: %-5,36
-Metal Ana: %-5,22