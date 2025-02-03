Borsa İstanbul'da ocak ayının şampiyonu hangi sektör oldu? İşte en çok kazandıran hisseler…

İLETİŞİM SEKTÖRÜ OCAK AYININ KAZANANI OLDU

Geçtiğimiz ay Borsa İstanbul’da en çok yükselen sektör, iletişim oldu. İletişim sektörü, Ocak ayında yüzde 16,45’lik bir artış gösterdi. Bu oran, endeksin genel priminin oldukça üzerinde. İletişim sektörü, son dönemdeki hızlı dijitalleşme ve artan veri tüketimi ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.