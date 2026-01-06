Borsa İstanbul’da rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını yaşadı.

BIST 100 endeksi, yeni güne önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puandan başlayarak rekor seviyeden açıldı. Günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,61 puan ve yüzde 1,38 artışla 11.863,61 puana çıktı.

Gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişini güçlendiren BIST 100, 11.893,02 seviyesini görerek rekor tazeledi. Endeks, günün ikinci yarısında da yükselişini sürdürerek 11.943,46 puana ulaştı ve yeni tarihi zirvesini gördü.

Yükselişin hız kesmediği işlemlerde BIST 100 endeksi, yüzde 2,5 primle tarihinde ilk kez 12.000 puan seviyesinin üzerini test etti.