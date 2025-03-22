Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 16,57 oranında düşüşle 9.044,64 puandan kapanış yaptı. Kötü geçen haftada yalnızca iki hisse senedi yatırımcısına kazanç sağladı. Peki, haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri hangileri oldu? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 1

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izledi. En düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı gören endeks, haftalık bazda yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan haftayı tamamladı.

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 2

Borsadaki düşüşün temel sebepleri arasında küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve yatırımcı güveninin azalması gösteriliyor.

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 3

Borsadaki düşüşe karşın altın ve döviz piyasalarında yükseliş devam etti. Özellikle yatırımcılar, borsadaki kayıplarını telafi etmek için güvenli liman varlıklarına yöneldi.

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 4

Altında Haftalık Performans:

 Gram altın: %4,17 artışla 3.671 TL
Cumhuriyet altını: %4,13 artışla 24.846 TL
 Çeyrek altın: %4,22 artışla 6.152 TL

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 5

Dövizde Hareketlilik Sürüyor

Döviz piyasalarında da haftalık bazda yükseliş gözlemlendi:

 ABD doları: %3,65 artışla 38,0130 TL
 Euro: %3,57 yükselişle 41,3460 TL

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 6

Bu süreçte yatırım fonları genel olarak değer kaybetti. Yatırım fonları yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 düştü. Ancak, kıymetli maden fonları yüzde 5,83 artışla yatırımcısına kazandıran tek fon kategorisi oldu.

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 7

Borsa İstanbul’da büyük kayıplar yaşanırken, haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisse senetleri de belli oldu. Dunya.com'un haberine göre, kötü geçen haftada yalnızca iki hisse yatırımcısına kazanç sağladı.

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 8

Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 9

BJKAS

Yüzde: -18,66

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 10

TTKOM

Yüzde: -19,08

10 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 11

ZOREN

Yüzde: -19,20

11 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 12

ODAS

Yüzde: -19,76

12 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 13

BANVT

Yüzde: -19,93

13 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 14

ULKER

Yüzde: -20,04

14 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 15

TOASO

Yüzde: -20,07

15 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 16

TCELL

Yüzde: -20,11

16 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 17

IHLAS

Yüzde: -20,15

17 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 18

KARTN

Yüzde: -20,58

18 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 19

KLGYO

Yüzde: -20,77

19 36
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 20

NTHOL

Yüzde: -20,80

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 21

VAKBN

Yüzde: -21,56

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 22

BIMAS

Yüzde: -21,93

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 23

VESTL

Yüzde: -22,00

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 24

GOZDE

Yüzde: -22,19

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 25

TKNSA

Yüzde: -22,20

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 26

GUBRF

Yüzde: -23,05

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 27

EKGYO

Yüzde: -23,39

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 28

GARAN

Yüzde: -25,24

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 29

SAHOL

Yüzde: -25,42

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 30

ISCTR

Yüzde: -26,00

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 31

TSKB

Yüzde: -26,19

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 32

AKBNK

Yüzde: -28,24

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 33

YKBNK

Yüzde: -29,09

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 34

Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri!

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 35

ENKAI

Yüzde: 3,39

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Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı - Resim: 36

TKFEN

Yüzde: 33,57

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