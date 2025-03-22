Borsa İstanbul’da sert düşüş! Kazandıran sadece 2 hisse kaldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 16,57 oranında düşüşle 9.044,64 puandan kapanış yaptı. Kötü geçen haftada yalnızca iki hisse senedi yatırımcısına kazanç sağladı. Peki, haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri hangileri oldu? İşte detaylar…
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izledi. En düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı gören endeks, haftalık bazda yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan haftayı tamamladı.
Borsadaki düşüşün temel sebepleri arasında küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve yatırımcı güveninin azalması gösteriliyor.
Borsadaki düşüşe karşın altın ve döviz piyasalarında yükseliş devam etti. Özellikle yatırımcılar, borsadaki kayıplarını telafi etmek için güvenli liman varlıklarına yöneldi.
Altında Haftalık Performans:
Gram altın: %4,17 artışla 3.671 TL
Cumhuriyet altını: %4,13 artışla 24.846 TL
Çeyrek altın: %4,22 artışla 6.152 TL
Dövizde Hareketlilik Sürüyor
Döviz piyasalarında da haftalık bazda yükseliş gözlemlendi:
ABD doları: %3,65 artışla 38,0130 TL
Euro: %3,57 yükselişle 41,3460 TL
Bu süreçte yatırım fonları genel olarak değer kaybetti. Yatırım fonları yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 düştü. Ancak, kıymetli maden fonları yüzde 5,83 artışla yatırımcısına kazandıran tek fon kategorisi oldu.
Borsa İstanbul’da büyük kayıplar yaşanırken, haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisse senetleri de belli oldu. Dunya.com'un haberine göre, kötü geçen haftada yalnızca iki hisse yatırımcısına kazanç sağladı.
Haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri
BJKAS
Yüzde: -18,66
TTKOM
Yüzde: -19,08
ZOREN
Yüzde: -19,20
ODAS
Yüzde: -19,76
BANVT
Yüzde: -19,93
ULKER
Yüzde: -20,04
TOASO
Yüzde: -20,07
TCELL
Yüzde: -20,11
IHLAS
Yüzde: -20,15
KARTN
Yüzde: -20,58
KLGYO
Yüzde: -20,77
NTHOL
Yüzde: -20,80
VAKBN
Yüzde: -21,56
BIMAS
Yüzde: -21,93
VESTL
Yüzde: -22,00
GOZDE
Yüzde: -22,19
TKNSA
Yüzde: -22,20
GUBRF
Yüzde: -23,05
EKGYO
Yüzde: -23,39
GARAN
Yüzde: -25,24
SAHOL
Yüzde: -25,42
ISCTR
Yüzde: -26,00
TSKB
Yüzde: -26,19
AKBNK
Yüzde: -28,24
YKBNK
Yüzde: -29,09
Haftanın en çok yükselen (kazandıran) hisseleri!
ENKAI
Yüzde: 3,39
TKFEN
Yüzde: 33,57