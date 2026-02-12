Borsa İstanbul'da tarihi rekor: Endeks ilk kez 14 bin puanı aştı

Haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,05 artışla 13.795 puandan başlayan Borsa İstanbul'da (BIST 100), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon Raporu 2026-I" sunumu piyasaların yönünü yukarı çevirdi. Sunumun ardından alımların hızlanmasıyla endeks, tarihinde ilk kez 14 bin puanın üzerine çıktı.

BANKALAR ÖNCÜLÜĞÜNDE TARİHİ ZİRVE

Gün içinde 14 bin 45 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, saat 15.13 itibarıyla yüzde 1,82 primle 14 bin 37 puandan işlem gördü. Rekor yükselişte bankacılık sektörü başrolü oynadı. Gün içinde yüzde 5'in üzerine çıkan bankacılık endeksi, şu dakikalarda yüzde 4,98 artışla 20.230 puanda seyrediyor.

Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri direnç, 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak izleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyonunun yüzde 15–21 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Karahan, 2027 yıl sonu için öngörünün yüzde 6–12 bandına gerileyeceği yönünde olduğunu belirtti. Enflasyon ara hedefleri 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunurken, 2028 yılı için ara hedef yüzde 8 olarak belirlendi.

GIDA FİYATLARI VE KİRA ENFLASYONU

Sunumun soru-cevap bölümünde faiz politikasına değinen Karahan, faiz indirimlerinin büyüklüğünü kısa vadede artırmak için gereken eşiğin şu aşamada "görece yüksek" olduğunu ifade etti.

Ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaşmasında gıda fiyatlarının etkili olduğunu belirten Karahan, bu etkinin şubat ayına da kısmen sarkacağını dile getirdi. Kira enflasyonunda ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu vurgulayan Başkan Karahan, yıl sonu itibarıyla kira enflasyonunun yüzde 30–36 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.