Borsa İstanbul'dan rekor: BİST 100 endeksi 11 bin 675 puanı gördü

Borsa İstanbul, güne yüzde 0,43 artışla başladıktan sonra yukarı yönlü ivmesini hızlandırdı. Piyasaların odaklandığı aralık ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte alımlar güçlendi. BIST 100 endeksi, gün içinde 11 bin 675 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

HOLDİNG ENDEKSİNDE DİKKAT ÇEKEN TOPARLANMA

Açılışta önceki kapanışa kıyasla 49,34 puan artışla 11 bin 547 puandan işlem gören endeks, saat 11.42 itibarıyla kazanımlarını yüzde 1,38’e taşıyarak 11 bin 659 puana yerleşti.

Sektörel bazda bakıldığında, açılışta yüzde 0,70 değer kazanan bankacılık endeksi ilerleyen saatlerde yüzde 0,16 artıda seyrederken; güne yüzde 0,21 düşüşle başlayan holding endeksi, toparlanarak yüzde 2,46 primli konuma geçti. Borsa, cuma günü de yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan kapanarak haftalık bazda rekor kırmıştı. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak izleniyor.

Yurt içindeki bu pozitif havaya küresel piyasalar da eşlik ediyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı öngörüsü ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, risk iştahını canlı tutuyor. Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmış durumda.

PİYASALARIN YÖNÜNÜ TARIM DIŞI İSTİHDAM BELİRLEYECEK

Analistler, piyasaların yönü açısından bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin kritik önem taşıdığını belirtiyor. Söz konusu verinin, ülkedeki iş gücü piyasasının durumunu netleştirmesi ve Fed'in gelecek dönem politikalarına dair piyasalara yön vermesi bekleniyor.