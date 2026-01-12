Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Güne zirvede başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 67,03 puanlık artışla 12.267,98 puandan start verdi.

Endeks bu seviyeyle tüm zamanların en yüksek açılış rekorunu kırdı. Cuma günü alış ağırlıklı seyreden endeks, günü yüzde 0,93 yükselişle 12.200,95 puandan tamamlayarak tarihinin en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

MADENCİLİK HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Yeni haftanın açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,13 oranında değer kazandı. Sektörel bazda bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,58 artışla madencilik olurken, tek değer kaybeden sektör yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalar teknoloji hisselerindeki yükselişle haftaya pozitif bir giriş yapsa da gündemin ana maddesini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler oluşturuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın, kurum binalarının yenilenmesi süreciyle ilgili kendisine cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Bu tehdidin asıl sebebinin alınan para politikası kararları olduğunu savunan Powell, şu ifadeleri kullandı: "Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

DÜNYA BU GELİŞMELERİ KONUŞUYOR

Piyasalar yıla iyi bir başlangıç yapsa da jeopolitik riskler masadaki yerini koruyor. İran’da devam eden protestolar, ABD’nin Venezuela’ya olası askeri müdahalesi, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD’nin Grönland’ı ilhak senaryoları küresel risk algısını canlı tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ancak yurt dışında Almanya cari denge verileri ve Fed ile ilgili gelişmelerin yakından izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek noktası olarak öne çıkıyor.