Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 52 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri 2018 yılında yatırımcısını üzdü.

Analistler, spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılarla birlikte borsada da hisselerinin yatırımcısına kaybettirdiğini belirtti. "Dört Büyükler"in 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcunun 2018 yılının ilk yarısında 9,5 milyar lirayı aşarak 10 milyar liraya yaklaştığını ifade eden analistler, borçlardaki artışın 2017 yılında daha da hızlandığını dile getirdi.

Borsa İstanbul'da 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Beşiktaş'ı yüzde 57,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi. Fenerbahçe ligdeki başarısız performansını borsada da sürdürdü. Ligde aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, 2018 yılında da borsa liginde en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.

Galatasaray'ın hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 40,8 azalış kaydetti. Analistler, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine gelmesi sonrasında geçen yılın ilk aylarında Galatasaray hisselerinin olumlu etkilendiğini ancak yeşil sahalarda beklenen performansı göstermediğini ve bunun da hisselerine yansıdığını ifade etti.

Kulüp, 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerini mart ayı içinde tamamlamıştı.

Trabzonspor ise yüzde 30 ile 2018 yılında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.



Aralık ayının kazandıranı Trabzonspor

Aralık ayında yatırımcısına en fazla kazandırdan spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri söz konusu dönemde yüzde 19,3 arttı. Analistler, Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren kulübün şampiyon olabileceğine dair beklentilerle birlikte hisselerinin de söz konusu dönemde yükseldiğini belirtti.

Trabzonspor'u yüzde 1,9 ile Fenerbahçe, yüzde 1,6 ile Galatasaray izledi. Beşiktaş'ın hisseleri ise aralık ayında yüzde 7,9 azalış kaydetti. 2018 yılında hisseleri en fazla azalış kaydeden Beşiktaş aralık ayında yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu.



Piyasa değeri en yüksek şirket Fenerbahçe

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe 2018 yılını 684 milyon 941 bin 600 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 669 milyon 600 bin lirayla Galatasaray, 388 milyon 800 bin lirayla Beşiktaş ve 154 milyon lirayla Trabzonspor izledi.