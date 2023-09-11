Borsa rekor kırdı! 8.403 puanı gördü

BIST 100 endeksi, 8.403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 8.335,07 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 67,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.