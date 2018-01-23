BIST 100 endeksi 118.674,66 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

BIST 100 endeksi 118.674,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.674,66 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 118.500 puan seviyelerinde dengelendi.



Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini devam ettirdiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında halen göreceli olarak ucuz olduğunu kaydetti.



Analistler, dolar bazlı tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunan BIST 100 endeksinin bugün cari kurla 31.300 seviyelerinde seyrettiğine dikkati çekerek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.