banner965
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 883 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 883 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.483.011.256 1,61 Garanti Bankası 43.596.000.000 1,10 Akbank 38.520.000.000 0,99 Ereğli Demir Çelik 33.950.000.000 2,06 Turkcell 32.076.000.000 2,17 ASELSAN 31.720.000.000 7,14 İş Bankası (C) 30.554.796.300 0,75 Tüpraş 29.824.926.720 2,99 Enka İnşaat 27.370.000.000 1,26 Bim Mağazalar 23.073.600.000 11,00 Sabancı Holding 22.301.614.966 0,88 Türk Telekom 21.770.000.000 4,68 Türk Hava Yolları 21.045.000.000 1,12 Ford Otosan 20.282.598.000 5,57 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,65 Vakıflar Bankası 16.825.000.000 0,76 Tofaş Oto. Fab. 16.320.000.000 4,98 Anadolu Efes 15.098.684.207 1,57 Arçelik 13.960.544.715 2,14 Halkbank 12.775.000.000 0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Kaynak: AA
Etiketler; #BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsa şirketlerinin piyasa değeri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika'ya 8-3 yenildi
Sonraki Haber
Bursa'daki terör örgütü operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.