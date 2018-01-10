Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 883 milyar lira oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 883 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.483.011.256 1,61 Garanti Bankası 43.596.000.000 1,10 Akbank 38.520.000.000 0,99 Ereğli Demir Çelik 33.950.000.000 2,06 Turkcell 32.076.000.000 2,17 ASELSAN 31.720.000.000 7,14 İş Bankası (C) 30.554.796.300 0,75 Tüpraş 29.824.926.720 2,99 Enka İnşaat 27.370.000.000 1,26 Bim Mağazalar 23.073.600.000 11,00 Sabancı Holding 22.301.614.966 0,88 Türk Telekom 21.770.000.000 4,68 Türk Hava Yolları 21.045.000.000 1,12 Ford Otosan 20.282.598.000 5,57 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,65 Vakıflar Bankası 16.825.000.000 0,76 Tofaş Oto. Fab. 16.320.000.000 4,98 Anadolu Efes 15.098.684.207 1,57 Arçelik 13.960.544.715 2,14 Halkbank 12.775.000.000 0,53



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)